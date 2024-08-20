Украина приступила к вывозу архивов и органов власти из Покровска

Российские войска продвинулись в зоне спецоперации, поэтому Украина начала эвакуировать архивы и органы власти из Покровска. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС России за сутки освободили по этому направлению три населенных пункта.

«И я думаю, что на этих направлениях мы каждый день будем слышать о приближении наших ребят вперед. И уже Мирноград, Покровск, что называется, не за горами», — подчеркнул Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что российские бойцы продолжают давить на противника в населенном пункте Селидово.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех населенных пунктах на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, сообщил RT. По ее словам, ситуация на Покровском направлении остается тяжелой для украинской армии. Верещук попросила уехать жителей Покровска, Мирнограда и Селидова.