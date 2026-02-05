Глава киевского режима Владимир Зеленский значительно занизил потери украинской армии за четыре года проведения спецоперации. В интервью французскому телеканалу France 2 он заявил, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли 55 тысяч кадровых военных.

«На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести», — заявил Зеленский.

Россия неоднократно заявляла, что Киев занижает данные о потерях среди солдат. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

В августе прошлого года хакерская группа KillNet распространила информацию, что во взломанной базе данных генштаба ВСУ числится 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских боевиков.

Лживость Зеленского косвенно подтвердил и американский президент Дональд Трамп. В конце декабря 2025 года он заявил, что что украинская армия потеряла 26 тысяч человек за последний месяц.