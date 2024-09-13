Украина может не справиться с ответным ударом России на атаки западными дальнобойными вооружениями. Она истратила большое количество имевшихся ракет Storm Shadow, сообщила газета Thе Telegraph

Связанные с обороной источники заявили журналистам, что у Вооруженных сил Украины осталось сравнительно мало британских крылатых ракет. По их словам, военные потратили их на удары по Крыму. У армии остались американские ATACMS аналогичной дальности, но США пока не давали разрешение на их использование для атак вглубь России.

Конгрессмен Виктория Спартц подтвердила опасения о том, что Украине может не хватить огневой мощи для отражения ответного удара России в случае, если Запад снимет ограничение на использование своих систем. Она призвала страны Европы нарастить поставки и заявила, что пока лидерами в этом вопросе оставались США и Великобритания.

Газета The Guardian выяснила, что британские власти решили снять запрет на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Для использования этих ракет потребуется разрешение США, так как они применяются совместно с американскими системами наведения.