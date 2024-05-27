Украина и Испания подписали соглашение о безопасности

Зеленский и Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Глава кабмина Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщила газета Pais .

«Оба лидера подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое включает военные поставки, начиная от ракет „Патриот“ и заканчивая боевыми танками „Леопард“ на сумму 1,129 миллиона евро, что является беспрецедентной суммой военной помощи любой стране», — написали журналисты.

Зеленский попросил союзников предоставить больше систем противовоздушной обороны. Санчес в свою очередь напомнил, что поддерживал Украину с начала спецоперации.

Соединенные Штаты тоже могут выделить Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. В него войдут снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Страны НАТО также обсудили несколько вариантов участия в конфликте на Украине. Например, обучение военнослужащих инструкторами НАТО на украинской земле, поставку боеприпасов и техники вглубь страны. При этом генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг уверяет, что Североатлантический альянс по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины.