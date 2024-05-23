США могут выделить Украине очередной пакет военной помощи

В ближайшую пятницу, 24 мая, США могут объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По информации источника AP, в пакет войдут снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

«В пятницу США объявят о дополнительной военной помощи для Украины на фоне трудностей ВСУ в сдерживании России в Харьковской области», — отметил собеседник агентства.

США отправят Украине уже четвертый пакет военной помощи с тех пор, как конгресс в апреле ассигновал 61 миллиард для нужд ВСУ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что решение американских властей о выделении Украине вооружений представляет собой поддержку фашизма и принесение жизней простых людей в жертву «ненасытному» ВПК США.

СМИ отмечали, что военные поставки для Украины могут задержаться из-за бюрократии.