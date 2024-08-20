Украина экстренно запросила у НАТО инженерную и спасательную технику

IMAGO/Thomas Trutschel
Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Украина экстренно запросила у Евроатлантического координационного центра реагирования на кризисы тяжелую строительную и санитарную технику. Об этом сообщил RT.

Запрос включил в себя 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, 25 санитарных броневиков и 27 пожарных машин.

В НАТО уточнили, что по регламенту каждый из пунктов рассматривает отдельная страна-поставщик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» сумели захватить в Курской области трофейное вооружение и различную технику, которые украинским боевикам поставили страны НАТО.

А Минобороны сообщало, что морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады остановили продвижение украинской колонны, уничтожив до девяти единиц вражеской военной техники.

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