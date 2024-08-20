Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили украинскую боевую технику в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие <…> остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники», — указали в оборонном ведомстве.

Украинские войска лишились бронетранспортеров Stryker и «Козак», бронеавтомобиля HMMWV. Также ВСУ потеряли роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Российские военные разгромили колонну украинских боевиков управляемыми авиабомбами под Курском. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», отечественные ВКС ударили по противнику управляемыми авиабомбами ФАБ. Журналист The Times Майкл Эванс предупредил, что атака украинских боевиков на российскую территорию может обернуться для постсоветской республики большими потерями из-за трудностей с логистикой и путями отхода.