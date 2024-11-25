Украина допустила западных журналистов к обломкам «Орешника»

Украинские власти допустили западных журналистов к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу в Днепропетровске. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Украинские следователи изучают обломки новой российской баллистической ракеты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — говорится в материале.

Украинские следователи изучают обломки ракеты. Агентство отметило, что это первый случай применения такого мощного оружия в ходе конфликта. Обугленные и раскрошившиеся ракетные обломки разложили в специальном ангаре, где проводится криминалистическая экспертиза оружия.

Украинские эксперты планируют выяснить детали цепочек поставок российского военного оборудования, производстве и способах разработки контрмер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты изучат обломки «Орешника» и выясняет ее технические характеристики.