Российские войска приближаются к освобождению нескольких ключевых городов Донбасса, демонстрируя реальный прогресс на фронте. Такое заявление сделал политолог Университета Оттавы Иван Качановский в соцсети X .

Эксперт отметил, что пока западные аналитики продолжают убеждать в успехах Украины, российские подразделения уверенно продвигаются вперед.

«Пока западные и украинские политики и эксперты утверждают, что „Украина близка к победе“ или же, что конфликт оказался в тупиковой ситуации, российские войска подошли к тому, чтобы окружить и освободить города Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск», — подчеркнул Качановский.

Он добавил, что с начала конфликта предупреждал об отсутствии у Киева шансов на победу. Политолог указал, что мирное соглашение всегда оставалось оптимальным решением для Украины.

Однако такой вариант, по его мнению, никогда не рассматривал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в районе Красноармейска расчет ударных и разведывательных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа успешно поразил замаскированный пункт управления вражеских БПЛА с помощью комбинированного удара «Молнии-2» и FPV-дрона.