«Украина близка к победе». Неожиданную оценку ситуации на СВО дали в Канаде
Политолог Качановский: пока Запад убеждает в успехах Украины, Россия идет вперед
Российские войска приближаются к освобождению нескольких ключевых городов Донбасса, демонстрируя реальный прогресс на фронте. Такое заявление сделал политолог Университета Оттавы Иван Качановский в соцсети X.
Эксперт отметил, что пока западные аналитики продолжают убеждать в успехах Украины, российские подразделения уверенно продвигаются вперед.
«Пока западные и украинские политики и эксперты утверждают, что „Украина близка к победе“ или же, что конфликт оказался в тупиковой ситуации, российские войска подошли к тому, чтобы окружить и освободить города Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск», — подчеркнул Качановский.
Он добавил, что с начала конфликта предупреждал об отсутствии у Киева шансов на победу. Политолог указал, что мирное соглашение всегда оставалось оптимальным решением для Украины.
Однако такой вариант, по его мнению, никогда не рассматривал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в районе Красноармейска расчет ударных и разведывательных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа успешно поразил замаскированный пункт управления вражеских БПЛА с помощью комбинированного удара «Молнии-2» и FPV-дрона.