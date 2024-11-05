«Уязвимы из-за недоедания». В Японии решили, что КНДР отправила в Курск плохо подготовленных солдат

Военнослужащие северокорейской армии, отправленные в Курскую область, не смогут воевать с ВСУ из-за недоедания и плохой подготовки. Об этом заявил японский журналист в материале для The Guardian .

Он назвал солдат КНДР пушечным мясом, предназначенным для репатриации на родину в мешках для трупов. В США заявили, что России приходится обучать военных базовым боевым навыкам, в том числе использованию артиллерии и зачистке траншей. Журналист назвал союз России и КНДР «кровным союзом».

«Ни один из молодых людей, призванных в регулярную армию Ким Чен Ына <…> — „самую сильную в мире“, по словам Кима, — не участвовал в боевых действиях. И они будут сражаться на незнакомой территории, с новым оружием и в форме с флагом страны — России, — о которой мало что знают», — заявил журналист.

Западные эксперты считают, что северокорейские солдаты, которым от 18 до 25 лет, не имеют опыта боевых действий на равнинах, они плохо экипированы и уязвимы перед болезнями из-за недоедания. Журналист выразил мнение, что немногие из них вернутся домой живыми, а в Россию они поехали «на заработки».

В США заявили, что в Курскую область прибыла группировка из 10 тысяч солдат Северной Кореи. По данным Госдепа, они могут вступить в конфликт в ближайшее время.