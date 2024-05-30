Уязвимость понятна. Зеленского предупредили об опасности после потери легитимности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — предупредил он.

Пушилин добавил, что нелегитимность президента также приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества.

Российский лидер Владимир Путин 24 мая сообщил об окончании легитимности Зеленского на посту президента Украины. Этот вопрос опирается на правовую систему государства, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.