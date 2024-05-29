Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского опирается на правовую систему государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия» .

Эта тема вызывает дискуссии, добавил официальный представитель Кремля.

«Существуют разные точки зрения, но в любом случае это, прежде всего, тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — подчеркнул он.

Логичнее указывать годы легитимности президентства украинского лидера, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил об окончании легитимности Зеленского на посту главы Украины. Теперь непонятно, с кем подписывать документы в случае возобновления мирных переговоров, добавил российский лидер.