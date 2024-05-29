Вопрос легитимности Зеленского назвали темой для правовой системы Украины

Песков: вопрос легитимности Зеленского является темой правовой системы Украины

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского опирается на правовую систему государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Эта тема вызывает дискуссии, добавил официальный представитель Кремля.

«Существуют разные точки зрения, но в любом случае это, прежде всего, тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — подчеркнул он.

Логичнее указывать годы легитимности президентства украинского лидера, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил об окончании легитимности Зеленского на посту главы Украины. Теперь непонятно, с кем подписывать документы в случае возобновления мирных переговоров, добавил российский лидер.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте