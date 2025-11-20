Уиткофф заявил об утечке информации о мирном плане по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожаловался, что информацию о мирном плане по Украине кто-то передал в прессу. Об этом сообщил MSN .

«Он, должно быть, получил это от К.», — написал Уиткофф в соцсети X, но тут же удалил сообщение.

По версии СМИ, спецпосланник хотел отправить кому-то личное сообщение, но ошибся окном.

По данным газеты The Wall Street Journal, план предусматривает отказ Украины от присоединения к НАТО на ближайшие годы. Его уже одобрил президент США Дональд Трамп, а работали над соглашением, помимо самого Уиткоффа, госсекретарь Марко Рубио и зять главы государства, бизнесмен Джаред Кушнер.

Кроме того, спецпосланник президента накануне отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Анкаре.