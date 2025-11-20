Украина по новому плану США на несколько лет должна отказаться от членства в НАТО

По условиям нового мирного плана США Украина должна будет как минимум на несколько лет отказаться от идеи присоединения к НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным NBC, Трамп уже одобрил план мира между Россией и Украиной. Источники канала уточнили, что над ним работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

В октябре Уиткофф проводил консультации по концепции урегулирования со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, который специально для этого прилетал в Штаты.

Источники WSJ позже сообщили, что окружение Трампа хочет применить тот же подход, что и в ситуации с урегулированием войны в секторе Газа.

Пока никаких официальных комментариев по деталям плана нет. По неподтвержденным пока сведениям, в новом плане есть 28 пунктов.