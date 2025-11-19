Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил на неопределенный срок встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Причины не называются. Ранее журналист The Economist Оливер Кэролл сообщил, что Уиткофф отказался встречаться и с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По словам репортера, спецпосланник не захотел попасть в скандал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны начали испытывать серьезный дискомфорт из-за коррупционного скандала на Украине. По его мнению, киевский режим становится токсичным для своих покровителей, и европейцы из-за этого стали сильно суетиться.