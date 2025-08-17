CNN: Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Президент США Дональд Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского уже на следующей неделе. Об этом сообщил CNN .

«В телефонном разговоре с лидерами ЕС Трамп сказал, что хочет организовать трехстороннюю встречу в следующую пятницу», — сказал источник канала.

По мнению американского лидера, такая встреча станет возможна, если его переговоры с Зеленским, назначенные на 18 августа, пройдут успешно.

Ранее стало известно, что украинский президент не принял предложение главы Соединенных Штатов отказаться от Донбасса, хотя Трамп счел это этот вариант наиболее эффективным способом прийти к мирному урегулированию.