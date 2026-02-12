Силы ПВО уничтожили 106 беспилотников над Россией ночью 12 февраля

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили в Белгородской области — 24, также 21 дрон ликвидировали в Брянской, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской, девять — в Нижегородской, пять — над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой, по одному — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал ранее, что после падения обломков БПЛА начался пожар на объекте Минобороны. Жителей находящегося рядом поселка Котлубань эвакуировали для обеспечения безопасности во время тушения огня.