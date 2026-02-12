Школьников в Ухте перевели на дистанционный формат обучения после атаки БПЛА

Учеников школ в Ухте перевели на удаленный формат обучения из-за атаки беспилотников. Об этом заявила глава муниципалитета Марина Метелева в мессенджере МАХ .

«Обучение учащихся второй смены сегодня производится в дистанционном режиме. Соответствующую информацию учебные заведения доводят до родителей», — написала она.

Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется до сих пор.

Как отметил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, в результате дневной атаки дронов на Ухту никто не пострадал. После ЧП на территории нефтеперерабатывающего завода начался пожар. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Гольдштейн отметил, что администрация предпринимает все необходимые действия для обеспечения безопасности людей.

В ночь на 12 февраля силы ПВО сбили 106 беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской и Брянской областях.