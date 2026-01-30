Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не согласилась бы на компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС и «не отдала бы их без боя», связали с ощущением полной безнаказанности Киева. Такую оценку привел телеграм-канал «Военная хроника» .

Авторы публикации отметили, что на поведение украинских властей влияет работоспособность системы жизнеобеспечения страны. Пока инфраструктура жива, киевский режим сохранит прежний тон и линию общения.

«Дерзость Зеленского на фоне этого странного энергетического неперемирия — это не дерзость от силы и какого-то намека на силу, а дерзость от ощущения тотальной безнаказанности», — указали в публикации журналисты.

Ключевой нерешенной проблемой они назвали возможность перетоков электроэнергии от АЭС и маневрирования мощностями. При сохранении риторики Зеленского единственным рациональным шагом, по предположению обозревателей, станет не очередной удар, а переход к следующему, более качественному уровню работы с украинской энергетикой.

«Ответы в привычном понимании все равно порождают дерзость у криворожского берсерка, а вот доведение начатого до логического завершения эту дерзость может притушить», — указали в публикации.

Поводом для комментария стали недавние слова Зеленского о том, что Украина не готова к компромиссам по территориальному вопросу и не отдала бы россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя.