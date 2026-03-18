Угрозу атаки БПЛА отменили в Кабардино-Балкарии

Режим беспилотной опасности отменили в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем телеграм-канале .

«Отбой беспилотной опасности в Кабардино-Балкарии», — написал он.

Угроза атаки БПЛА сохранялась 17 часов.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата, 13 — над Черным морем, шесть — над Азовским, по пять — в Брянской области и Крыму.

Серия взрывов прогремела ночью в Адыгее. Местные жители сначала приняли грохот за раскат весенней грозы, но затем небо озарили похожие на взрывы вспышки.