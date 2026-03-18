Над Адыгеей прогремела серия взрывов

Shot: жители Майкопа сообщили о серии взрывов в небе над городом

В ночь на 17 марта жители Майкопа сообщили телеграм-каналу Shot о серии громких взрывов в небе над городом. Предположительно, силы ПВО сбили несколько украинских дронов.

Первые взрывы над городом раздались около 23:20. Горожане рассказали, что слышали от пяти до семи мощных хлопков.

Многие сначала приняли грохот за раскаты весенней грозы, однако затем небо озарили яркие вспышки, скорее похожие на взрывы.

На данный момент официальных сведений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Экстренные службы проверяют информацию о возможных падениях обломков сбитых БПЛА. Глава республики и региональное управление МЧС атаку дронов пока не подтверждали.

В ночь на 18 марта воздушную тревогу объявляли и в Сочи. Местных жителей предупредили об опасности беспилотников.