Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram-канале .

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями МЧС России и правительства области.

По данным Минобороны, в течение минувшей ночи российские военные уничтожили над Курской и Белгородской областями пять украинских дронов.

Ранее в Таганроге на строительном рынке рухнул украинский беспилотник. Это спровоцировало пожар на складе лесоматериалов, также загорелся магазин с красками. Информации о пострадавших не поступало.