Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.
Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями МЧС России и правительства области.
По данным Минобороны, в течение минувшей ночи российские военные уничтожили над Курской и Белгородской областями пять украинских дронов.
Ранее в Таганроге на строительном рынке рухнул украинский беспилотник. Это спровоцировало пожар на складе лесоматериалов, также загорелся магазин с красками. Информации о пострадавших не поступало.
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