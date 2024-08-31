Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.
«Силы ПВО наготове», — написал он.
Гусев напомнил жителям региона о необходимости следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России. Также он отметил, что нужно сохранять спокойствие.
По данным Минобороны, в течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской, Орловской и Белгородской областью.
Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на три населенных пункта.