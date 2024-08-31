Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев напомнил жителям региона о необходимости следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России. Также он отметил, что нужно сохранять спокойствие.

По данным Минобороны, в течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской, Орловской и Белгородской областью.

Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на три населенных пункта.

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Belkin Alexey/news.ru

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