Два жителя Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ

Украинские беспилотники в пятницу, 30 августа, атаковали три села в Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА в селе Новое Волоконовского района ранен мужчина, у него осколочные ранения ноги, плеча и мягких тканей грудной клетки. При вывозе пострадавшего дроны атаковали бойцов самообороны, пострадал еще один человек, он обратился в больницу самостоятельно.

«Также под атаки дронов попало Байцуры Борисовского района и село Вязовое Краснояружского района. Удары повредили кровли и фасад частных домов, а также социальный объект. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков.

Ранее при обстреле села Петровка Белгородской области также пострадали два человека.