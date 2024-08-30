Два жителя Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ

Дроны ВСУ атаковали три села Белгородской области, пострадали два человека

Украинские беспилотники в пятницу, 30 августа, атаковали три села в Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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В результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА в селе Новое Волоконовского района ранен мужчина, у него осколочные ранения ноги, плеча и мягких тканей грудной клетки. При вывозе пострадавшего дроны атаковали бойцов самообороны, пострадал еще один человек, он обратился в больницу самостоятельно.

«Также под атаки дронов попало Байцуры Борисовского района и село Вязовое Краснояружского района. Удары повредили кровли и фасад частных домов, а также социальный объект. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков.

Ранее при обстреле села Петровка Белгородской области также пострадали два человека.

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dpa

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