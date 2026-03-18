Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи

На территории Сочи ввели режим угрозы атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Андрей Прошунин.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях. Горожанам, находящимся на улице, следует спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе, парковке или подвале.

Градоначальник напомнил, что нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия, а также оставаться у стен многоквартирных домов

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — подчеркнул Прошунин.

Он также призвал жителей не снимать и не публиковать работу ПВО, беспилотники и действия специальных служб.

В ночь на 18 марта над регионами нейтрализовали 85 дронов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, над Черным и Азовским морями, в Ленинградской, Брянской, Воронежской, Астраханской и других областях.