Угрозу атаки беспилотников объявили в Таганроге Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она призвала жителей города сохранять спокойствие, а также следить за оперативной информацией.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова.

До этого российские зенитчики уничтожили украинские беспилотники, отражая воздушную атаку противника на севере Ростовской области. Боевики ВСУ атаковали Тарасовский и Миллеровский районы.

Ранее в Запорожской области погиб 10-летний мальчик. Ребенок вместе с родителями находился в автомобиле, который обстреляли боевики ВСУ.

До этого российское Минобороны сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 16 украинских дронов в ночь на 4 января. Три вражеских беспилотника сбили над Смоленской областью, под одному — над Псковской, Ленинградской и Белгородской, еще 10 БПЛА ликвидировали над Брянской.