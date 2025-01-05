Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Ростовской области

Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области, уничтожив вражеские беспилотники в Тарасовском и Миллеровском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Российские зенитчики отражают атаку украинских боевиков на севере области.

«По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — уточнил глава региона.

До этого Слюсарь сообщал, что минувшей ночью российские военные уничтожили четыре украинских дрона в Каменском и Усть-Донецком районах области. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

По данным Минобороны России, в ночь на 3 января средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над шестью регионами страны — Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Липецкой и Волгоградской областями.