Уголовные дела завели против незаконно проникших в Курскую область иностранных журналистов

ФСБ возбудила уголовные дела против корреспондентов австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчера Янга, а также румынского журналиста Мирчу Парбу за незаконное пересечение границы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигуранты дела въезжали на территорию Курской области. В ведомстве уточнили, что за аналогичные преступления с 17 августа завели уголовные дела в отношении 12 иностранных журналистов.



«ФСБ расследует дела против граждан США корреспондентов австралийского телеканала „АВС“ и Кэтрин Дисс и Флетчера Янга, а также журналиста румынского новостного сайта „НotNews“ Парбу Мирча за незаконное пересечение границы РФ в Курской области», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно о задержании двух агентов украинских спецслужб в Крыму. Они передавали СБУ информацию о российских военных на полуострове.