Девять взрослых и 2 ребенка пострадали при обрушении в доме на Щорса после удара ВСУ | 360°

12 мая 2024, 12:35
Девять взрослых и 2 ребенка пострадали при обрушении в доме на Щорса после удара ВСУ
«Известия»: число пострадавших при обрушении в доме на Щорса выросло до 11
Число пострадавших при обрушении подъезда на улице Щорса в Белгороде увеличилось до 11. Среди получивших травмы есть дети — их двое, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Под завалами, по предварительной информации, могут находиться до 20 человек. Сейчас поиск людей продолжается. Процесс осложняет риск продолжения обрушения в здании, отмечали местные Telegram-каналы.
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Подъезд в доме рухнул с 10-го по первый этаж из-за прямого попадания снаряда, уточнял ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пока не публиковал информацию о числе пострадавших.
Вся информация о последствиях случившегося уточняется. В городе 12 мая несколько раз объявляли ракетную опасность.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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