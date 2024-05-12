Девять взрослых и 2 ребенка пострадали при обрушении в доме на Щорса после удара ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 12:35 Девять взрослых и 2 ребенка пострадали при обрушении в доме на Щорса после удара ВСУ «Известия»: число пострадавших при обрушении в доме на Щорса выросло до 11 РИА «Новости»

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Число пострадавших при обрушении подъезда на улице Щорса в Белгороде увеличилось до 11. Среди получивших травмы есть дети — их двое, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Под завалами, по предварительной информации, могут находиться до 20 человек. Сейчас поиск людей продолжается. Процесс осложняет риск продолжения обрушения в здании, отмечали местные Telegram-каналы.

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Подъезд в доме рухнул с 10-го по первый этаж из-за прямого попадания снаряда, уточнял ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пока не публиковал информацию о числе пострадавших.

Вся информация о последствиях случившегося уточняется. В городе 12 мая несколько раз объявляли ракетную опасность.