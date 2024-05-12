Мертвого ребенка достали из-под завалов разрушенного подъезда в Белгороде | 360°

Эксклюзив 12 мая 2024, 12:21 Мертвого ребенка достали из-под завалов разрушенного подъезда в Белгороде Источник 360.ru: из-под завалов дома в Белгороде достали мертвого ребенка РИА «Новости»

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Из-под завалов на месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде достали погибшего ребенка. Об этом 360.ru сообщил источник.

Официально данные о гибели несовершеннолетнего пока не подтверждали. Сейчас на месте происшествия продолжают спасательные работы, разбирая обломки.

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Здание на улице Щорса пострадало при прямом попадании украинского снаряда 12 мая, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выехал на место происшествия.

Под завалами могут находиться до 20 человек. Данные о пострадавших разнятся. РИА «Новости» сообщало о семи получивших травмы. Источник «Известий» при этом заявил, что пострадали девять взрослых и два ребенка.