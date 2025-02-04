Уголовное дело возбудили из-за атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за атаки на автобус со школьниками в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствию предстоит установить всех причастных к этому преступлению.

Атака произошла утром в Васильевском городском округе. Украинские боевики ударили по автобусу беспилотником. По словам губернатора области Евгения Балицкого, водителя и пятерых детей ранило осколками. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Всего в автобусе находились 20 школьников и сопровождающий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула международные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, в молчании из-за происшествия.