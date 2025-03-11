Уголовное дело о теракте возбудили после массированной атаки БПЛА 11 марта

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников 11 марта. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

Следователям и криминалистам предстоит установить, какие именно беспилотники и с какими взрывными устройствами атаковали российские города, а также каков размер причиненного ущерба.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а раненым — от 100 до 500 тысяч в зависимости от тяжести полученных ранений.

В результате произошедшего два человека погибли, несколько получили ранения. По словам мэра Сергея Собянина, только на подступах к Москве сбили 74 дрона. Он отметил, что такой массированной атаки еще не было.