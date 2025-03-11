Прокуратура Подмосковья проконтролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Несколько городов Подмосковья пострадали от атаки БПЛА 11 марта. В происшествии погибли двое мужчин и еще несколько человек были ранены. Прокуратура взяла на контроль соблюдение их прав.

В ходе атаки БПЛА в Подмосковье повредились несколько жилых домов. По поручению прокурора региона Сергея Забатурина ведомство возьмет ситуацию на личный контроль в местах приема и размещения пострадавших.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам», — заявили в ведомстве.

Прокуратура также организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Она будет работать по номеру +7-916-240-31-28.