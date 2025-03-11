Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Атака БПЛА на Москву, начавшаяся около четырех часов утра 11 марта, стала самой массированной. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на разных подступах сбили сотни вражеских беспилотников, из них 74 — на подлете к столице.

«Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», — добавил градоначальник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что вызовы о беспилотниках поступали более чем из 10 городских округов к югу и юго-востоку от столицы. Один человек погиб, несколько получили ранения. Особенно непростая ситуация, по его словам, сложилась в Ленинском городском округе, Домодедове и Раменском.

Росавиация приостанавливала работу подмосковных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также воздушных гаваней Ярославля и Нижнего Новгорода. По состоянию на 09:20 11 марта работу возобновил только первый из перечисленных.