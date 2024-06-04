Удары ВСУ западным оружием по России назвали регулярными
Welt: ВСУ регулярно использовали оружие Запада для ударов по России
Украинские боевики использовали полученное от стран Запада оружие для ударов по российской территории без всякого разрешения. Об этом в своем репортаже заявил журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале редакции.
Он пояснил, что в приграничные районы Белгородской области регулярно прилетают снаряды американских ракетных систем залпового огня HIMARS и чешских систем Vampire.
«Похоже, в Белгородской области применяются западные вооружения», — заявил Ваннер.
Координатор стратегических коммуникаций в администрации президента США Джон Кирби заявил, что командование украинских сил получило только «ограниченное» разрешение для ударов по российской территории.
Он пояснил, что речь идет только о территориях, которые прилегают к Харьковской области, сами удары предназначены для срыва наступления на позиции ВСУ. Кирби добавил, что запрет на использование американского оружия для поражения целей в глубине российской территории остается в силе.