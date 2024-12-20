При ударе ракетами ATACMS по Курской области погибли минимум пятеро

Mash: пять человек погибли при атаке ВСУ на Курскую область

По меньшей мере пятеро жителей Рыльска погибли и еще 26 пострадали после атаки со стороны армии Украины ракетами ATACMS c, предварительно, кассетной боевой частью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

После удара началось возгорание в здании педагогического училища. Дом культуры, школа № 7, физкультурно-оздоровительный комплекс, пожарная часть и несколько частных домов получили повреждения.

«Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам на месте работают оперативные службы. Власти Курской области окажут помощь пострадавшим.

Хинштейн сообщил, что отправил в город исполняющего обязанности председателя правительства Алексея Дедова и его заместителей.