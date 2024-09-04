Удары российских истребителей-бомбардировщиков по Украине встревожили Запад

Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 на СВО крайне обеспокоили Запад. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинской конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — написали авторы статьи.

В материале сказано, что бомбы ФАБ-500 очень подходят для разгрома хорошо укрепленных позиций украинских боевиков. Эти истребители до сих пор востребованы для ядерного сдерживания и для тактических ударных задач — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.

Ранее российские военные получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации. Истребители выпускает Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.