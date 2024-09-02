ВКС получили новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34
Ростех: новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34
«Объединенная авиастроительная корпорация» передала российским военным новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Истребители изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.
«Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний», — уточнили в госкорпорации.
По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО. Он отметил, что новая партия самолетов получила широкие возможности по уничтожению объектов противника. Именно Су-34 предназначены для применения высокоточных боеприпасов с универсальным модулем планирования. Артяков отметил, что госкорпорация своевременно выполнила поставки бомбардировщиков.
Ранее экипаж Су-34 ВКС России авиабомбой уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.