ВКС получили новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34

Ростех: новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34

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«Объединенная авиастроительная корпорация» передала российским военным новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Истребители изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

«Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний», — уточнили в госкорпорации.

По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО. Он отметил, что новая партия самолетов получила широкие возможности по уничтожению объектов противника. Именно Су-34 предназначены для применения высокоточных боеприпасов с универсальным модулем планирования. Артяков отметил, что госкорпорация своевременно выполнила поставки бомбардировщиков.

Ранее экипаж Су-34 ВКС России авиабомбой уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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