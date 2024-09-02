ВКС получили новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34

Истребители изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

«Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний», — уточнили в госкорпорации.

По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО. Он отметил, что новая партия самолетов получила широкие возможности по уничтожению объектов противника. Именно Су-34 предназначены для применения высокоточных боеприпасов с универсальным модулем планирования. Артяков отметил, что госкорпорация своевременно выполнила поставки бомбардировщиков.

Ранее экипаж Су-34 ВКС России авиабомбой уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.