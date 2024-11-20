Песков: после ударов ATACMS по Брянской области график Путина остался прежним

График президента Владимира Путина не изменился после удара по Брянской области ракетами ATACMS. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Песков рассказал, что каждый день Путин посвящает много часов теме специальной военной операции.

«Что касается других мероприятий, они все идут по плану», — добавил он.

Американское издание Strategic Culture ранее предложило России не обращать внимания на разрешение Украине от Джо Байдена использовать ракеты ATACMS, а вместо этого сосредоточиться на достижении целей спецоперации. Журналисты назвали действия уходящего в отставку президента США одиозными, провокационными и безрассудными.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада готовы к эскалации, но Россия всегда выступала за то, чтобы не допустить ядерной войны.