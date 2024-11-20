России не нужно обращать внимание на разрешение президента США Джо Байдена на применение ракет ATACMS для ударов по России и сосредоточиться на выполнении собственных целей на Украине. Об этом сообщило американское издание Strategic Culture .

«Действия Байдена одиозны, предосудительны и безрассудны. Его провокационный жест символичен, а не реальная угроза. России нужно проигнорировать это и сосредоточиться на разрушении прокси-режима НАТО на Украине, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету самого альянса и США», — отметили журналисты.

Авторы публикации отметили, что жест Байдена призван спровоцировать Россию на ответный удар по НАТО и Соединенным Штатам, чтобы вывести эскалацию конфликта на новый уровень.

Минобороны России сообщило во вторник, что в ночь на 19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS территорию Брянской области, средства ПВО отразили воздушную угрозу.