«Сигнал к эскалации». Лавров объяснил удары ATACMS по Брянской области

Использование украинскими войсками баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области стало сигналом со стороны Запада о его готовности к эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что без участия американских специалистов украинские войска не могли использовать эти ракеты.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, невозможно», — привел заявление Лаврова «Интерфакс».

Глава МИД подчеркнул, что российский лидер предупреждал, что Россия изменит свою политику, если страны Запада одобрят использование ВСУ оружия с дальностью в 300 километров.

Пока никаких официальных подтверждений о решении США по ударам вглубь России не было, потому что вся информация исходит только от журналистов. Но если эта информация подтвердится, то ответная реакция станет соответствующей, пообещал министр.

Министерство обороны сообщило, что украинские войска использовали тактические ракеты ATACMS для удара по Брянской области. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять вражеских снарядов, еще один получил повреждение и упал на территорию военного объекта, вызвав пожар. Пламя оперативно потушили. К жертвам и разрушениям обстрел ВСУ не привел.