Ударные FPV-дроны «Севера» атаковали позиции ВСУ в Сумской области
РИА «Новости»: ВС России совершили налет FPV-дронами на позиции ВСУ под Сумами
Ударные FPV-дроны группировки «Север» провели массированную атаку, уничтожив опорные пункты и укрытия ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА «Новости» командир расчета беспилотных систем 22-го мотострелкового полка с позывным Буран.
«Уничтожены долговременные опорные пункты и фортификационные укрытия ВСУ на Сумском направлении», — сообщил Буран.
Он отметил, что ВСУ безуспешно пытались подавить беспилотники с помощью средств РЭБ. Операторы FPV-дронов успешно поразили два опорных пункта с закрытыми блиндажами и два подземных укрытия, в которых находились силы и резервы украинской армии.
«В результате массированного применения FPV-боеприпасов вражеские позиции были полностью выведены из строя», — добавил командир расчета.
Ранее бойцы «Севера» уничтожили в Харьковской области полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта ВСУ. Всего военные ликвидировали более 100 целей.