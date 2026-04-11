Два человека погибли в Ясиноватой при атаке дронов ВСУ

Мэр Пеняев: при атаке дрона ВСУ на Ясиноватую 2 мирных жителя погибли и 7 ранены

В результате атаки украинского дрона на Ясиноватую в ДНР погибли два человека и еще семеро получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Александр Пеняев.

«По уточненным данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибли и семь получили ранения», — написал он.

В разговоре с РИА «Новости» Пеняев уточнил, что всего было три прилета. Также пострадали три домовладения.

«Здесь были я и жена, беспилотник в угол спальни влупил. Я ее вытянул, она начала уже и гореть, завалило шифоньером», — рассказал о ситуации один из пострадавших — Олег Беляев.

Днем ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений на месте погибли два человека, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. До этого в Волгоградской области при атаке БПЛА погиб человек, его смертельно ранило осколками.