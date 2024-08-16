Украинские военные впервые ударили ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области в пятницу, 16 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что это могли быть РСЗО HIMARS. Заявление дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства России.

Дипломат прокомментировала информацию о том, что украинские военные могли ударить по гражданской инфраструктуре в Курской области западными РСЗО. По ее словам, МИД уже сообщал 16 августа о ряде террористических атак со стороны киевского режима.

«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS», — уточнила Захарова.

Дипломат добавила, что в результате атаки ВСУ был полностью разрушен мост через реку Сейм Глушковского района и погибли волонтеры, помогающие эвакуироваться мирным жителям.

В заключение Захарова отметила, что все виновные в этом преступлении понесут суровое наказание.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что западные спецслужбы, в основном британские, курируют подготовку ВСУ к атаке по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в якобы неспособности управлять ядерными объектами.