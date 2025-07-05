За ночь силы ПВО сбили 94 беспилотника над Россией

За минувшую ночь в период с 23:00 4 июля по 7:00 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть дронов — 34 — сбили в небе над Воронежской областью. Над Брянской областью перехватили 11 БПЛА, по девять — над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь — над Новгородской областью.

Шесть беспилотников ликвидировали над Курской областью, по три — в небе над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией.

Еще по одному украинскому дрону сбили в Московской, Пензенской и Тульской областях.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове. Обошлось без пострадавших.