Удар ВКС России по поселку Нью-Йорк в Донбассе сравнили с атомным взрывом

Гриб из дыма накрыл поселок Нью-Йорк в Донбассе после удара ВКС России

Фото: РИА «Новости»

Российская авиация нанесла массированный удар по поселку Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. После этого населенный пункт накрыл огромный гриб из дыма. Кадры из зоны проведения специальной военной операции опубликовал Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Авторы пояснили, что в поселок вошли бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса российских сил, которые приступили к уничтожению живой силы и техники противника, продвигаясь по населенному пункту.

«Операторы дронов-камикадзе вычисляют и бьют по украинским танкам, бронетранспортерам и всей остальной технике, которая пытается перемещаться на этом направлении», — уточнили они.

В начале недели появилось сообщение, что украинская группировка численностью до тысячи человек попала в окружение российских войск в поселке Нью-Йорк.

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