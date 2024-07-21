«Российская газета» заявила об окружении батальонов ВСУ в Нью-Йорке в ДНР

Украинские военные численностью до тысячи человек попали в окружение российских войск в поселке Нью-Йорк на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные военных корреспондентов.

Журналисты напомнили, что на этой неделе российские штурмовики дошли до центральной части населенного пункта, а также серьезно продвинулись на восточных окраинах, ударив по тылу оборонительной линии украинских военных со стороны Горловки. По данным издания, эта укрепленная линия оставалась неприступной с 2014 года.

В конце прошлой недели источник ТАСС заявлял об ударе российских дронов и артиллерии по резервным группам украинских военных, которых командование отправило на помощь оставшимся в поселке Нью-Йорк подразделениям.

По оценке собеседника агентства, оставшаяся в поселке группировка ВСУ находится под плотным огнем.