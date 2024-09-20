Удар украинского дрона по фуре в центре Горловки убил двух человек

Боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали фуру в центре Горловки. В результате погибли двое мирных граждан, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Он выразил соболезнования родным и близких погибших.

«Вечная память невинно убиенным», — написал мэр.

В тот же день ВСУ атаковали дронами пожарных, которые тушили вспыхнувший из-за обстрела Горловки огонь. В результате удара повреждения получила специальная техника, сотрудники МЧС успели укрыться. На месте ЧП находились несколько пожарных расчетов.

Ранее пожар из-за атаки БПЛА произошел в городе Торопец. Пострадали 17 местных жителей, в том числе трое детей. По данным Telegram-канал Mash, они получили порезы и ушибы. В некоторых домах выбило окна. Из потенциально опасных районов эвакуировали порядка трех тысяч человек — их направили в город Западная Двина и поселок Старая Торопа.