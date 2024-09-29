Удар российских войск разрушил здание СБУ в Запорожье

Российские вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов в Запорожье, среди которых здание Службы безопасности Украины, где в тот момент находились офицеры из стран НАТО. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА «Новости» .

По его словам, известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран.

Лебедев рассказал, что квартал места прилета перекрыли. На место прибыли спасательные службы для разбора завалов. По предварительным данным от бригад скорой помощи, погибли не менее 15 иностранцев.

Представитель подполья добавил, что также снаряды прилетели по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс», где ремонтировали бронетехнику для ВСУ, а также изготавливали компоненты для ракетных вооружений.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ.