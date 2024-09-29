Центр радиоразведки ВСУ уничтожили в зоне спецоперации

Минобороны: на Украине уничтожили центр радиоразведки ВСУ и 2 топливных объекта

Украина лишилась центра радиотехнической разведки и двух топливных объектов инфраструктуры в зоне спецоперации. Удары по ним нанесла российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия, сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах», — указали в ведомстве.

Российская ПВО также сбила управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотника.

С начала СВО ВС России уже уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 32 503 БПЛА, 579 ЗРК, 18 454 танка и другую бронетехнику, 1469 РСЗО, 15 370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 695 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

В Минобороны также сообщили об освобождении населенного пункта Макеевка на территории Луганской Народной Республики.